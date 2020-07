Mose, le 78 paratoie per la prima volta si alzano insieme. Storia e ritardi dell’eterna incompiuta, dai costi (anche futuri) lievitati agli scandali (Di venerdì 10 luglio 2020) I barchini con le bandiere No-Mose in Bacino di San Marco, sotto l’occhio vigile della Polizia. La motonave attraccata a San Zaccaria pronta per salpare in direzione dell’Isola Nuovissima al Lido, portando un variopinto carico di vip, politici, tecnici, giornalisti e teleoperatori, per assistere alla prima volta del Mose. Una gestazione particolarmente faticosa visto lo stanno costruendo da 17 anni, ma hanno cominciato a progettarlo nel 1984. E’ la prima volta in cui le 78 paratoie si alzeranno contemporaneamente dalle acque e andranno a chiudere le tre bocche di porto del Lido, Malamocco e Chioggia, isolando la Laguna di Venezia dal mare. Se poi funzionerà, quando tra un anno e mezzo sarà messo a punto, è tutto da vedere. LA PROVA ... Leggi su ilfattoquotidiano

