Mose, la “battaglia navale” tra chi protesta contro l’opera e le forze dell’ordine. VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Una “battaglia navale” nel giorno della prova generale del sistema Mose. È quella andata in scena a Venezia, in bacino San Marco, tra gli antagonisti che protestano contro l’opera e le forze dell’ordine. I manifestanti del movimento “No Mose”, a bordo di una decina di imbarcazioni, si sono radunati nello spazio acqueo davanti a piazza San Marco e - controllati a vista da imbarcazioni della polizia - hanno sventolato bandiere e scandito slogan contro le grandi navi e contro quella che definiscono un’opera inutile. Poi hanno provato a superare il cordone creato dalle forze dell’ordine ma non ci sono riusciti. Alla prova generale del sistema Mose ha partecipato anche ... Leggi su tg24.sky

