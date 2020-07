Mose, Conte “Completare l’opera entro l’autunno o l’inverno” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Noi siamo qui per un test, non per una passerella, perchè il governo vuole toccare con mano e verificare l’andamento dei lavori. Noi siamo arrivati all’ultimo miglio e una politica responsabile decide che con un ulteriore sforzo finanziario l’opera si completa”. Il Mose “andrà completato nel 2021, ma se questo funzionamento risponderà alle nostre aspettative il prossimo autunno-inverno ci sarà quanto promesso, anche in anticipo”. E’ quanto assicura il premier, Giuseppe Conte, da Venezia in occasione della cerimonia innalzamento delle paratoie del Mose. Nel corso del test che prevede l’innalzamento delle 78 paratoie, presenti tra gli altri, il governatore del Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, la ministra delle Infrastrutture e dei ... Leggi su ildenaro

