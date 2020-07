Mose, completato primo test | Conte: "In funzione dal 2021" (Di venerdì 10 luglio 2020) È stato completato oggi alle 12:25 il primo test che ha coinvolto tutte e 78 le paratoie del Mose. Alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, della ministra delle infrastrutture Paola De Micheli e alla ministra degli interni Luciana Lamorgese, la laguna di Venezia è stata isolata dal mare per la prima volta. Non sono mancate le manifestazioni da parte del movimento 'No Mose', che hanno ingaggiato una sorta di battaglia navale con le forze dell’ordine presenti nel bacino San Marco. Giuseppe Conte, che al suo arrivo si è intrattenuto per qualche istante con il governatore Luca Zaia, ha affermato che l'opera sarà "completata nel 2021 ma siamo in anticipo sui tempi". Dopo aver visitato la control room, ... Leggi su blogo

