Mondiali 2022, rinviate le gare di qualificazione dell'America del Sud (Di venerdì 10 luglio 2020) SAN PAOLO - La FIFA ha accettato la proposta di spostare le qualificazioni ai Mondiali del Sud America da settembre a ottobre, considerando che il continente è ancora in piena emergenza per ... Leggi su corrieredellosport

La Fifa e la Conmebol, dopo essersi consultate con le federazioni sudamericane, hanno deciso di rinviare le prossime qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo Qatar 2022, che inizialmente era ...SAN PAOLO - La FIFA ha accettato la proposta di spostare le qualificazioni ai Mondiali del Sud America da settembre a ottobre, considerando che il continente è ancora in piena emergenza per contrastar ...