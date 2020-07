Mobilità elettrica - Con LeasePlan si noleggiano i Birò (Di venerdì 10 luglio 2020) La società di noleggio a lungo termine LeasePlan ha deciso di proporre anche una minicar elettrica, la Birò, per spostarsi in città con formule che partono da 229 euro al mese Iva esclusa. Il Birò è un veicolo elettrico a due posti, creato a Pordenone nel 2008 dalla Estrima di Matteo Maestri e prodotto a partire dal 2009: nel 2012, l'azienda ha lanciato tre diverse opzioni di batteria e nel 2013 ha introdotto il sistema Re-Move, che permette di rimuovere la batteria e di ricaricarla in casa.Whats next. La società di noleggio olandese, tra i principali player del mercato italiano, ha da tempo sposato la mobilità elettrica con il progetto What's next, prevedendo di proporre una flotta interamente elettrica entro il 2030. Oggi, il totale ammonta a 1,7 milioni di veicoli in ... Leggi su quattroruote

