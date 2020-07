Milik Juventus, nuovo retroscena: spunta un pre-accordo col calciatore (Di venerdì 10 luglio 2020) Milik Juventus – Da tempo ormai la Juventus è a caccia di un nuovo numero 9. Higuain sembra destinato a lasciare Torino a fine stagione, così Paratici cerca un nuovo attaccante giovane e già affermato a livello europeo. Il nome in cima alla lista è quello di Arek Milik, bomber polacco del Napoli. L’ex pupillo di Sarri conosce alla perfezione il gioco del tecnico toscano e inoltre ha una valutazione inferiore ai 50 milioni. Unica pecca, la tenuta fisica, visti i tanti infortuni alle ginocchia che ne hanno limitato le capacità. Milik Juventus, nuova indiscrezione Emergono particolari interessanti sul possibile approdo di Arkadiusz Milik alla Juventus. Secondo quanto ... Leggi su juvedipendenza

