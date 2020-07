Milano: uccise l’agente Niccolò Savarino, Remi Nikolic “torna a delinquere dopo 11 giorni di libertà”. Fermato per furto con altre 2 persone (Di venerdì 10 luglio 2020) Undici giorni di libertà e, secondo la procura di Milano, Remi Nikolic è tornato a delinquere. Il giovane, il 12 gennaio 2012, da minorenne, travolse e uccise con un suv l’agente di polizia locale Niccolò Savarino a Milano. Il ragazzo, ora 26enne, è stato Fermato per due furti in abitazione che avrebbe commesso con altri due complici lo scorso 22 febbraio. Solo 11 giorni prima, Nikolic aveva finito di scontare la pena di 9 anni e 8 mesi alla quale era stato condannato dalla sezione minorenni della Corte d’Appello di Milano per l’omicidio dell’agente. Nikolic nel luglio di del 2017 aveva ottenuto dai giudici ... Leggi su ilfattoquotidiano

