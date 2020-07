Migranti, presentate 93mila domande di regolarizzazione: 81mila per lavoro domestico (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono 93.371 le domande di regolarizzazione presentate al ministero dell'Interno dall'1 giugno, data di avvio della procedura: 11.697 per lavoro subordinato e 81.674 per lavoro domestico. Sono 11.021 le... Leggi su feedpress.me

Mentre il governo discute sulle modifiche da apportare ai Decreti Sicurezza di Matteo Salvini, ecco arrivare anche la delibera della Consulta, che bolla come "incostituzionale" una delle norme contenu ...

