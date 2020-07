Microsoft chiude Mixer: cosa succede ora nel mondo del live streaming? (Di venerdì 10 luglio 2020) Microsoft Mixer chiude i battenti e si unisce a Facebook Gaming (immagine: Twitter)Mixer, la piattaforma live streaming di Microsoft, chiuderà i battenti il 22 luglio 2020 dopo aver annunciato una partnership con Facebook Gaming. La piattaforma, nata nel 2016 con il nome di Beam, ha fatto parlare di se nell’estate 2019 quando ha giocato un colpo gobbo a Twitch soffiandogli il suo streamer punta di diamante: Ninja. Tyler “Ninja” Blevins in quell’occasione cambiò volentieri piattaforma grazie a un super contratto da 50 milioni di dollari che, per Microsoft, si tradusse in un incredibile numero d’iscrizioni alla sua piattaforma grazie alla community di fan a seguito del player di Fortnite. Ninja ... Leggi su wired

