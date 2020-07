Michelle Obama a 55 anni ora vive qui: 118 mila mq, dove è morto… [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Dalla Casa Bianca all’isola di Martha’s Vineyard. Mica male per gli Obama, che dopo aver lasciato la residenza presidenziale, in seguito a due mandati, hanno deciso di investire in una dimora da sogno nel Massachussets. Michelle Obama è sulla cresta dell’onda, con un consenso popolare ormai inarrestabile. Una delle first lady più amate di tutti i tempi, in grado di trovare un suo spazio e un suo tono parallelamente alla carriera politica del marito. Ha conquistato le donne di tutto il mondo con il suo libro “Becoming”: ma vi siete chieste dove vive oggi l’ex first lady? Due corsi d’acqua dolce e una villa da sogno nel Massachussets. Parliamo della meravigliosa isola di Martha’s Vineyard, meta preferita dagli Obama già ... Leggi su velvetgossip

Dalla Casa Bianca all’isola di Martha’s Vineyard. Mica male per gli Obama, che dopo aver lasciato la residenza presidenziale, in seguito a due mandati, hanno deciso di investire in una dimora da sogno ...

Dear Class of 2020: perché i discorsi motivazionali di quest’anno lasciano il segno

L'evento clou 2020 per i laureati USA ha registrato views da record. Dear Class of 2020 si farà ricordare per le splendide parole di Obama, e per il suo cast stellare. La rabbia per Floyd sia d'ispira ...

