Michael Jackson, la figlia Paris confessa: “Ho provato a uccidermi più volte” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Sì, ho provato a uccidermi più volte”. L’inquietante confessione di Paris Jackson è servita. La figlia 22enne della star del pop, Michael Jackson, si è raccontata in una serie realizzata dal fidanzato e disponibile su Facebook intitolata Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn. Come riporta Paris Match, la confessione è presente nella seconda puntata della serie, trasmessa il 7 luglio scorso. La ragazza ha anche ricordato quando da adolescente era dipendente dal cibo. “Ho acquistato molto peso. poi un cugino mi ha chiamato ‘grassa’ e ho pensato: ‘Va bene, non posso andare avanti’. Ed è così che sono caduta ... Leggi su ilfattoquotidiano

