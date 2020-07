Michael Jackson, aperto il suo diario segreto: cosa è stato trovato (Di venerdì 10 luglio 2020) La scomparsa di Michael Jackson, avvenuta il 25 giugno 2009, è avvolta da sempre da un alone di mistero e numerosi interrogativi. Ebbene, di recente è stato svelato quanto contenuto nel diario segreto del re del Pop. Il diario segreto di Michael Jackson Nonostante siano passati undici anni dalla scomparsa del Re del Pop, continuano … L'articolo Michael Jackson, aperto il suo diario segreto: cosa è stato trovato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Michael Jackson, diffusi stralci del suo diario segreto: pianificava l'immortalità - cortomuso : RT @ster318: @cortomuso Zapata con tutto quello che si sta prendendo fa come Michael Jackson, ad agosto si presenta bianco - ster318 : @cortomuso Zapata con tutto quello che si sta prendendo fa come Michael Jackson, ad agosto si presenta bianco - Lightvvoodde : il modo in cui michael jackson è riuscito a darci una bop come love never felt so good anche se era morto da cinque è veramente una leggenda - morena_faenza : RT @SkyTG24: Michael Jackson, diffusi stralci del suo diario segreto: pianificava l'immortalità -