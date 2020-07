"Mettitela...". Anna Tatangelo assediata dal paparazzo lo massacra: clamoroso dentro a un negozio (Di venerdì 10 luglio 2020) Indiscrezioni e voci impazzite su Anna Tatangelo, alle prese con una possibile svolta nella sua vita. Non solo l'addio a Gigi D'Alessio, non solo le foto cancellate sul suo profilo Instagram per poi ricomparire biondo platino. Stando ai rumors, la cantante di Sora avrebbe trovato un altro uomo. Nessuna conferma da parte della diretta interessata né, per ora, da parte dei paparazzi, ma l'indiscrezione circola con prepotenza. Nel frattempo, la Tatangelo - assediata dai giornalisti - è stata pizzicata solo insieme a un'amica. E indispettita dalla presenza dei fotografi, la cantante si è rivolta a loro affermando: "Voi potete fare le foto e io no? Fanno pure i vaghi". Infine, a un paparazzo che la ha seguita in un negozio, la Tantangelo ha intimato: "Mettiti la ... Leggi su liberoquotidiano

