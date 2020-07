Meteo UDINE: PEGGIORA con forti TEMPORALI. Domenica torna il SOLE (Di sabato 11 luglio 2020) Il Meteo su UDINE vedrà il passaggio di un fronte temporalesco sabato, con possibili fenomeni di forte intensità. Al seguito del fronte affluirà aria più fresca, ma con Meteo che tornerà SOLEggiato per Domenica. Sabato 11: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 20 mm. Temperatura da 18°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 7 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Domenica 12: sereno. Temperatura da 14°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 6 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Lunedì 13: nuvoloso. Temperatura da 13°C a 25°C. Pressione atmosferica ... Leggi su meteogiornale

Meteo UDINE : un po' di variabilità - con qualche ROVESCIO Il Meteo su UDINE subirà un parziale deterioramento, con nubi in aumento e qualche precipitazione più probabile giovedì. Le temperature subiranno una temporanea flessione. Mercoledì 24: poco nuvoloso. ...

Il su subirà un parziale deterioramento, con nubi in aumento e precipitazione più probabile giovedì. Le temperature subiranno una temporanea flessione. Mercoledì 24: poco nuvoloso. ... Meteo UDINE : molto instabile - ACQUAZZONI anche forti Il Meteo su UDINE si manterrà turbolento martedì, con frequenti precipitazioni intermittente anche temporalesche. Lo scenario resterà incerto anche a metà settimana, quando ci sarà occasione per ulteriori ...

