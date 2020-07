Meteo stravolto, previsioni weekend. Dal CALDO ai TEMPORALI e GRANDINE (Di venerdì 10 luglio 2020) L’anticiclone, che ancora abbraccia l’Italia, sta per cedere il campo all’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. I primi TEMPORALI sulle Alpi rappresentano l’avvisaglia del peggioramento che si potrà rivelare anche robusto. La componente africana dell’anticiclone è alla base del CALDO e dell’afa ormai al culmine, in attesa del cambiamento severo che porterà ad un refrigerio. La colonnina di mercurio raggiunge localmente picchi di 35/36 gradi su aree interne delle regioni tirreniche, Sardegna e localmente la Val Padana. Il promontorio anticiclonico è costretto a ritirarsi per effetto dell’abbassamento di latitudine del flusso instabile e più fresco d’origine atlantica. Entra così ... Leggi su meteogiornale

Peppezappulla : RT @ilmeteoit: #Meteo: arriva la #NINA, ci sono #CATTIVE #NOTIZIE! #AUTUNNO stravolto già da #SETTEMBRE. Ecco gli #EFFETTI sull'ITALIA http… - ilmeteoit : #Meteo: arriva la #NINA, ci sono #CATTIVE #NOTIZIE! #AUTUNNO stravolto già da #SETTEMBRE. Ecco gli #EFFETTI sull'IT… - Giacinto_Bruno : Meteo: arriva la NINA, ci sono CATTIVE NOTIZIE! AUTUNNO stravolto già da SETTEMBRE. Ecco gli EFFETTI sull'ITALIA… - ilmeteoit : #Meteo: arriva la #NINA, ci sono #CATTIVE #NOTIZIE! #AUTUNNO stravolto già da #SETTEMBRE. Ecco gli #EFFETTI sull'IT… - ilmeteoit : #Meteo: arriva la #NINA, #CATTIVE #NOTIZIE per l'AUTUNNO, potrebbe essere #STRAVOLTO già da #SETTEMBRE. Ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo stravolto Meteo stravolto, previsioni weekend. Dal CALDO ai TEMPORALI e GRANDINE Meteo Giornale Meteo stravolto, previsioni weekend. Dal CALDO ai TEMPORALI e GRANDINE

L’anticiclone, che ancora abbraccia l’Italia, sta per cedere il campo all’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. I primi tempora ...

Meteo Italia sino al 21 luglio, picchi di caldo da CANICOLA

Sino a qualche giorno fa avevamo ipotizzato dei break temporaleschi che avrebbero potuto mettere un freno al dominio dell’Anticiclone africano cambiando gli scenari meteo climatici estivi. Avevamo anc ...

L’anticiclone, che ancora abbraccia l’Italia, sta per cedere il campo all’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. I primi tempora ...Sino a qualche giorno fa avevamo ipotizzato dei break temporaleschi che avrebbero potuto mettere un freno al dominio dell’Anticiclone africano cambiando gli scenari meteo climatici estivi. Avevamo anc ...