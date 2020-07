Meteo Italia sino al 21 Luglio, super CANICOLA con intermezzo di Temporali (Di venerdì 10 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 21 Luglio sino a qualche giorno fa avevamo ipotizzato dei break temporaleschi che avrebbero potuto mettere un freno al dominio dell’Anticiclone africano cambiando gli scenari Meteo climatici estivi. Avevamo anche sottolineato come la presenza di una struttura anticiclonica di quel tipo avrebbe potuto stravolgere le proiezioni modellistiche, mandando a vuoto tali proiezioni. Effettivamente sembra essere proprio così, perché la situazione sembra sia chiaramente destinata a procedere verso un netto consolidamento dell’Alta Pressione. Alta Pressione che subirà qualche disturbo tra circa una settimana, nel momento in cui le correnti atlantiche riusciranno a far breccia leggermente sulle nostre regioni. Correnti che ovviamente faranno scendere ... Leggi su meteogiornale

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #10luglio #ANSA - giulianomerlotw : Domani nuovo aggiornamento meteo... nuovo cambiamento in vista @windyforecast #meteo #italia - CentroMeteoITA : #METEO - Enorme BOLLA CALDA si dirige verso l'#ITALIA, FIAMMATA #AFRICANA in arrivo? Ecco quando - ilmeteoit : #Meteo: arriva la #NINA, ci sono #CATTIVE #NOTIZIE! #AUTUNNO stravolto già da #SETTEMBRE. Ecco gli #EFFETTI sull'IT…

