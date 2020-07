METEO 7 Giorni: TEMPORALI e brusco calo termico nel weekend. STOP al CALDO (Di venerdì 10 luglio 2020) METEO SINO AL 16 LUGLIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Cambia il tempo sull’Italia, per l’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. L’anticiclone, con la sua componente calda africana, sta subendo un’erosione ed è costretto a ritirarsi per effetto dell’abbassamento di latitudine del flusso instabile e più fresco d’origine atlantica. Il peggioramento entrerà nel vivo sabato, con TEMPORALI che dalle Alpi si riverseranno alla Val Padana. La parte più attiva del fronte, inserita all’interno di una saccatura collegata ad un vortice freddo sul Mar Nero, tenderà poi a scorrere verso i Balcani, pur andando a lambire parte delle regioni centrali con rovesci e TEMPORALI più attenuati ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : METEO Giorni Meteo: PROSSIMI GIORNI, l'ANTICICLONE si GONFIA a dismisura, TEMPERATURE fino a 37°C. PREVISIONI fino a Venerdì iLMeteo.it Allunga la vita al tuo telefono: i segreti per far durare di più i dispositivi elettronici

Con il Covid-19 tante persone hanno perso il lavoro, mentre altre hanno comunque conosciuto una riduzione del reddito. In un tempo economicamente difficile, i dispositivi elettronici come smartphone, ...

Patto per il Turismo: oltre 1400 assunzioni in venti giorni, domande per oltre 4 milioni

Regione. Risposta pronta delle aziende liguri al bando del Patto per il Turismo, aperto il 22 giugno. Sono già 1384 le assunzioni perfezionate entro la giornata di ieri da 470 aziende del settore turi ...

