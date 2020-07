MES, Dombrovskis sprona ancora l’Italia (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Sulla nuova linea di credito del Mes sulle spese sanitarie antipandemiche ci sono “condizioni molto favorevoli, quindi specialmente nei paesi con tassi di interesse alti” sui titoli di Stato “può generale risparmi consistenti: nel caso dell’Italia i risparmi sarebbero dell’ordine delle centinaia di milioni di euro, ma sta ai Paesi membri decidere” se farvi ricorso. Lo ha affermato il Vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin.Ieri anche il Presidente del Consiglio Conte è tornato a parlare della spinosa questione. Il Mes “non è mai stato un tabù: ho semplicemente detto che non puntiamo sul Mes perché non è il Mes la soluzione ai nostri problemi. C’erano alcune posizioni che spingevano ad ... Leggi su quifinanza

