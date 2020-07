Meloni: «Toscana mai più al guinzaglio della sinistra, la regione torni a correre libera» (video) (Di venerdì 10 luglio 2020) “Pensiamo che la Toscana con Susanna Ceccardi e una nostra presenza forte possa avere molto di più. La frase del candidato del centrosinistra Eugenio Giani ‘Ceccardi è al guinzaglio di Salvini’ tradisce l’idea che a sinistra hanno delle donne in politica, le donne in politica come concessione degli uomini. A me pare che sia la Toscana al guinzaglio della sinistra e noi toglieremo questo guinzaglio per farla correre libera”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, questa mattina a Firenze per sostenere la campagna elettorale di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra. Meloni a Prato: su Tpl ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Meloni: «Toscana mai più al guinzaglio della sinistra, la regione torni a correre libera» (video)… - FirenzeGiorgi : RT @rep_firenze: Meloni (FdI) in Toscana: 'La sinistra non risponde più ai bisogni della gente' [aggiornamento delle 14:49] - GeMa7799 : 'Toglieremo il guinzaglio della sinistra alla Toscana': Giorgia Meloni mai così agguerrita... - rep_firenze : Meloni (FdI) in Toscana: 'La sinistra non risponde più ai bisogni della gente' [aggiornamento delle 14:49] - Affaritaliani : Regionali Toscana, Meloni: 'Ceccardi e' la candidata giusta, noi la sosteniamo' -