Melizzano, l'annuncio di Gesesa: da oggi interruzione idrica pomeridiana (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMelizzano (Bn) – Gesesa comunica che a causa di un ulteriore calo fisiologico delle falde del Comune di Melizzano, congiuntamente ad un aumento dei consumi registrati in rete da parte delle utenze, si necessita, a partire dalla data odierna, di un'ulteriore sospensione dell'erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 17.00. L'azienda specifica, che con i fondi propri ha già realizzato il potenziamento di alcuni impianti di sollevamento, la cui entrata in funzione, non è al momento consentita a causa della mancata fornitura di energia elettrica, più volte richiesta e sollecitata, anche attraverso l'intervento del Sindaco e della Prefettura. Gesesa invita a seguire i suggerimenti, presenti sulla propria pagina Facebook, per

