"Meghan si sente 'troppo famosa' per fare cose normali con Archie: teme cresca isolato" (Di venerdì 10 luglio 2020) “Il piccolo Archie ha bisogno di un amico!”. Meghan Markle inizia a temere che il figlioletto di un anno possa faticare a sviluppare abilità sociali perché non interagisce mai con altri bambini, ma solo con adulti. Non solo: la moglie del principe Harry si dice rammaricata dal fatto di non poter partecipare ad attività con altre mamme e bambini perché “troppo famosa per fare cose normali”.A rivelare le preoccupazioni al Daily Mail è una fonte vicina a Meghan. “Lei dice che idealmente, se non ci fossero le limitazioni imposte dal Covid-19, le piacerebbe frequentare una classe di gruppo ‘mamma-figlio’ un paio di volte a settimana col piccolo ... Leggi su huffingtonpost

FilippoCarmigna : RT @HuffPostItalia: 'Meghan si sente 'troppo famosa' per fare cose normali con Archie: teme cresca isolato' - HuffPostItalia : 'Meghan si sente 'troppo famosa' per fare cose normali con Archie: teme cresca isolato' -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan sente "Meghan si sente 'troppo famosa' per fare cose normali con Archie: teme cresca isolato" L'HuffPost Meghan Markle, programmato il primo evento pubblico come non Reale ed è prima di quanto pensi

Si unirà a Priyanka Chopra Jonas e all’ex first lady Michelle Obama. Meghan Markle sarà ufficialmente protagonista di un evento pubblico per la prima volta, da quando si è dimessa da membro della fami ...

Meghan Markle aprirà il Girl Up Leadership Summit

Girl Up ha annunciato su Twitter: "Il presente è donna! Ma non ascoltate solo noi. Sentite cosa ha da dire Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, che darà dei consigli per le ragazze leader globali ...

Si unirà a Priyanka Chopra Jonas e all’ex first lady Michelle Obama. Meghan Markle sarà ufficialmente protagonista di un evento pubblico per la prima volta, da quando si è dimessa da membro della fami ...Girl Up ha annunciato su Twitter: "Il presente è donna! Ma non ascoltate solo noi. Sentite cosa ha da dire Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, che darà dei consigli per le ragazze leader globali ...