Meghan Markle beffata, il titolo che imbarazza il Palazzo (Di venerdì 10 luglio 2020) La questione del titolo nobiliare di Harry e Meghan Markle, da sempre delicata, è diventata materia di imbarazzo nel momento in cui Sua Altezza, la Duchessa è diventata Dottoressa, la Duchessa. Un “errore amministrativo” avvenuto durante il processo di chiusura della Sussex Royal Foundation, hanno dichiarato i responsabili del pasticcio. Da quando hanno lasciato la Famiglia Reale, Harry e Meghan Markle hanno scelto di non essere più chiamati “Altezza Reale“. La questione è stata esaminata a lungo da Buckingham Palace che ha accettato la decisione della coppia. Ma sebbene siano ancora Duchi del Sussex, la Sovrana ha vietato loro di usare il titolo “Royal Sussex”, soprattutto a fini commerciali. La difficoltà di ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Per il fotografo reale Arthur Edwards le critiche di Harry sono un insulto alla Regina Recentemente Harry ha partecipato con la moglie Meghan Markle, 38 anni, alla videochiamata dalla loro casa di Los ...Meghan Markle è ben convinta che la famiglia di Harry non l’abbia protetta da critiche e accuse, lasciandola completamente sola Meghan Markle non si è mai spaventata ad avere faccia a faccia con la Ro ...