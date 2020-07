Meditazione per liberarti dai pensieri negativi e dalle paure (Di venerdì 10 luglio 2020) Purtroppo si sa, quando qualcosa ti turba è praticamente impossibile pensare ad altro. Quante volte dici a te stesso «non ci devo pensare» e finisci per pensarci ancora di più? Welcome to my life. Leggi su vanityfair

Purtroppo si sa, quando qualcosa ti turba è praticamente impossibile pensare ad altro. Quante volte dici a te stesso «non ci devo pensare» e finisci per pensarci ancora di più? Welcome to my life. I p ...

Con la meditazione la musica diventa "Harmònia"

Metti cinque musicisti e una grande passione per la meditazione. Nasce così l’album di musica per il benessere "Harmònia", che è anche il nome della formazione che unisce la musica e la meditazione. L ...

