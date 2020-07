Mariateresa, Luca e Paolo, i tre giovani medici in trincea a Vo’. Il ministro Speranza: «L’Italia più bella» (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)«Mariateresa, Luca e Paolo sono tre giovani medici di famiglia. Nelle ore più dure a Vo’ Euganeo si sono offerti volontari per sostituire i colleghi medici messi in quarantena. Erano gli unici a entrare e uscire dal Paese tenendo i contatti tra famiglie isolate. Hanno visitato i bambini rimasti senza pediatria e curato chi aveva ferite ma non poteva andare in ospedale. La loro dedizione e passione è un pezzo dell’Italia più bella e conferma le potenzialità e la forza del nostro servizio sanitario nazionale». Questo il messaggio del ministro della Salute Roberto Speranza che, su Facebook, ha ringraziato i tre giovani dottori ... Leggi su open.online

