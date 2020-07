Marchio etico per il lavoro di qualità: tuteliamo il Made in Italy (Di venerdì 10 luglio 2020) Tutelare la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici ma anche le imprese virtuose che rispettano le regole, non violano la concorrenza e non sfruttano i propri dipendenti. È l’obiettivo del disegno di legge sull’istituzione di un Marchio etico per il lavoro di qualità, che ho presentato al Senato, che può rivelarsi un ulteriore strumento di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e caporalato, oltre a rappresentare uno strumento in più per spingere la filiera agroalimentare e le nostre eccellenze e più in generale il Made in Italy, soprattutto all’estero, per contribuire al rilancio dell’Italia, in questa fase complessa per il Paese. Certificare l’eticità di una filiera consente ai consumatori, infatti, di ottenere più ... Leggi su ilblogdellestelle

AntonioGargaro5 : RT @M5S_Camera: Marchio etico per il lavoro di qualità: tuteliamo il Made in Italy - PaolaTacconi : RT @M5S_Camera: Marchio etico per il lavoro di qualità: tuteliamo il Made in Italy - M5S_Camera : Marchio etico per il lavoro di qualità: tuteliamo il Made in Italy - amoreandrea84 : RT @Mysterytrains: Concordo e rilancio. Le associazioni di categoria, le province e regioni creino un marchio etico che sia di garanzia di… - nottetwitt : RT @Mysterytrains: Concordo e rilancio. Le associazioni di categoria, le province e regioni creino un marchio etico che sia di garanzia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Marchio etico Voglia di gelato? Le quattro sorelle lo fanno «etico» Buone Notizie Todis ottiene la certificazione “Zero Truffe” del Salvagente

Dopo aver già contribuito alla tutela dell’ambiente con diverse tipologie di prodotti eco-friendly e plastic-free, era importante assicurare ad ogni cliente che quanto scritto in etichetta, rispecchi ...

Facebook e i 500 marchi che hanno deciso il boicottaggio

Nella storia non ci siamo mai misurati con niente di paragonabile a piazze in grado di ospitare fino a un terzo della popolazione mondiale e permettere a chiunque di far arrivare ovunque la propria vo ...

Dopo aver già contribuito alla tutela dell’ambiente con diverse tipologie di prodotti eco-friendly e plastic-free, era importante assicurare ad ogni cliente che quanto scritto in etichetta, rispecchi ...Nella storia non ci siamo mai misurati con niente di paragonabile a piazze in grado di ospitare fino a un terzo della popolazione mondiale e permettere a chiunque di far arrivare ovunque la propria vo ...