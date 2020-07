Manifest 2: trama e anticipazioni stasera 10 luglio. Quante puntate sono? (Di venerdì 10 luglio 2020) Manifest 2: trama e anticipazioni stasera 10 luglio. Quante puntate sono? Il fine settimana si apre all’insegna degli intrighi e misteri con Manifest 2. La serie tv statunitense, in onda oggi 10 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo primo appuntamento con tre appassionanti episodi che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico. Torna quindi l’avvincente fiction, ideata da Jeff Rake, che racconta la storia del volo 828, partito dalla Giamaica scomparso dai radar per ben cinque anni e atterrato improvvisamente a New York City senza che però i passeggeri siano invecchiati. Ma vediamo insieme quali sorprese attendono i protagonisti di Manifest 2!Segui Termometro ... Leggi su termometropolitico

Manifest 2 proseguirà poi con Il Ritrovamento, episodio in cui Vance rivela ben di aver finto di essere morto per mettersi sulle tracce del Maggiore. Intanto inizia il processo di Zeke che si dichiara ...I misteri legati al volo 828 della Montego Air dalla Giamaica a New York non sono ancora finiti. Oggi, in prima serata su Canale 5, arrivano gli episodi in prima tv free di Manifest, la serie tv NBC c ...