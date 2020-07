“Manco oggi hai sco**”. Chef Rubio lapidario contro Vittorio Sgarbi: il critico d’arte falciato senza pietà dallo chef (Di venerdì 10 luglio 2020) Botta e risposta sui social tra chef Rubio e Vittorio Sgarbi. A dare il via allo scambio è stato un tweet del critico d’arte che, commentando il caso del 38enne italiano arrestato a Milano perché accusato di fare propaganda per l’Isis, ha scritto: “Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab…”. Lapidaria la risposta di chef Rubio: “Manco oggi hai sco***o eh? Non ce pensa’“, gli ha detto. E Sgarbi ha prontamente replicato a tono: “Ti è finito il Last al limone e non sai come ... Leggi su caffeinamagazine

