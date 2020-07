Maleventosport, da lunedì il via al campo solare (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI bambini in risalto. Dopo un periodo di grandi privazioni per grandi e piccoli si cerca di tornare alla normalità ormai quasi in tutti i settori. Il centro Maleventosport ha ripreso già da circa un mese le sue attività. É arrivato però il momento di pensare ai più piccoli, ai più delicati, a coloro che durante il lockdown hanno sicuramente sofferto di più psicologicamente. Da lunedì 13 luglio inizia il campo solare. Il tutto organizzato negli spazi del centro sportivo situato a contrada Pantano, adiacente alla pista ciclopedonale, in collaborazione con la cooperativa sociale “Nuovi incontri”. Diverse saranno le attività che si svolgeranno tra piscina, campi di sabbia, calcetto, giochi all’aperto e laboratori ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Maleventosport lunedì Maleventosport, dal 13 luglio al via le attività del Campo Solare NTR24