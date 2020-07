Maksimovic-Napoli, rinnovo fino al 2025 a 2 milioni l’anno più bonus. A breve la ratifica (Di venerdì 10 luglio 2020) La prossima settimana Fali Ramadani incontrerà il Napoli e tra gli argomenti che saranno trattati ci sarà la ratifica del rinnovo di Maksimovic. Lo scrive il Mattino. “La prossima settimana Fali Ramadani ed i suoi collaboratori saranno a Napoli. Una visita importante perché sono diversi gli argomenti sul tavolo da trattare con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Si partirà da quello meno complesso: anzi, servirà solo una ratifica per il prolungamento di contratto a NikolaMaksimovic. L’accordo è già stato trovato tra il Napoli e l’entourage del centrale serbo: rinnovo fino al 2025 (quattro anni più opzione), stipendio base ... Leggi su ilnapolista

Il mercato del Napoli vive un momento intenso, specialmente nel giro degli attaccanti che potrebbe portare all'acquisto di Victor Osimhen e alla cessione di Arkadiusz Milik. Cristiano Giuntoli ha fatt ...(di Arturo Minervini) - Zero tempo da perdere. Il viaggio in profondità di Rino Gattuso, fino al nucleo pulsante di questo Napoli, non prevede soste in Autogrill, nemmeno per un Camogli. Rino è un mar ...