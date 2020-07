Mahmood omaggia Bugs Bunny nel nuovo singolo Dorado (Di venerdì 10 luglio 2020) Il coniglio animato più famoso al mondo festeggia i suoi 80 anni con la cover di Dorado, il nuovo atteso singolo di Mahmood. L'inarrestabile viaggio musicale di Mahmood prosegue, attraversando i molteplici orizzonti che da sempre lo caratterizzano come artista e come persona: in Dorado scopriamo una nuova sfaccettatura e un tributo a Bugs Bunny, in occasione del suo ottantesimo anno di nascita! Dopo il fascino urbano di Moonlight Popolare, al fianco di Massimo Pericolo, è il turno dei paesaggi esotici e torridi di Dorado, che Mahmood esplora con due compagni di viaggio d'eccezione: Sfera Ebbasta uno dei più importanti esponenti della trap italiana e Feid, l'artista latino che sta scalando le ... Leggi su movieplayer

Da quando ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019, Mahmood è diventato uno dei cantanti più amati del nostro paese e, oltre a dimostrare di avere un enorme talento canoro, ha dato prova di essere anc ...

Mahmood continua a sfornare singoli. Dopo Moonlight Popolare, al fianco di Massimo Pericolo, tocca ora a Dorado, featuring Sfera Ebbasta e Feid, artista colombiano che sta scalando le classifiche inte ...

