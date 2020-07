Magistrati, ogni anno vengono archiviati 1200 procedimenti disciplinari ma nessuno sa perché (Di venerdì 10 luglio 2020) Con il tacito consenso del ministro della Giustizia, ogni anno il Pg presso la Suprema Corte emette mediamente oltre 1200 provvedimenti d’archiviazione disciplinare, ma neppure il Csm li può leggere. di Rosario Russo* Lo scandalo delle Toghe Sporche è oggetto di procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Perugia. Inoltre, tutte le condotte dei Magistrati inquisiti o coinvolti a diverso titolo dalle intercettazioni pubblicate dalla stampa sono – o saranno – oggetto di indagine disciplinare da parte del Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione. Per legge, il Pg ha l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare, per prevenire che egli possa agire pro amico vel contra inimicum, mentre il ministro della Giustizia ne ha soltanto la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nel corso del question time voluto da Italia Viva in Senato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha parlato degli audio del giudice Amedeo Franco, oggi deceduto, relativi alla sentenza di co ...

