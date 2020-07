Madre violenta lancia la figlia contro l’auto dell’ex: l’ha anche legata al seggiolone e picchiata (Di venerdì 10 luglio 2020) Ha compiuto maltrattamenti e violenze di ogni tipo contro una delle sue figlie: per questo una Madre 23enne, tossicodipendente, è stata arrestata Legava al seggiolone la figlioletta anche per ore, per fare in modo che non si muovesse mentre li usciva di casa. È solo uno degli episodi di violenza scoperti dalle forze dell’ordine e … L'articolo Madre violenta lancia la figlia contro l’auto dell’ex: l’ha anche legata al seggiolone e picchiata NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Violentata per anni da suo padre - la madre sapeva e non diceva nulla Casale Monferrato: la storia è emersa quando la ragazzina si è rivolta al consultorio perché temeva di essere rimasta incinta

Casale Monferrato: la storia è emersa quando la ragazzina si è rivolta al consultorio perché temeva di essere rimasta incinta

La violenza si è consumata nel bagno di casa dopo che la vittima era stata segregata durante una festa. I tre ragazzi sono tutti minorenni e un video li avrebbe già incastrati. Una vicenda sconvolgente, ma sempre più frequente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Madre violenta Catania, bimba legata al seggiolone per ore e denti rotti col cucchiaio: arrestata madre violenta La Sicilia Violenza di genere: misure cautelari a Oristano

Nelle ultime due settimane la Polizia di Stato di Oristano, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione, in tempi differenti, a cinque misure cautelari emesse a carico di altr ...

Catania, lega la figlia di 15 mesi al seggiolone e la lancia contro l’auto del padre

Legata per ore al seggiolone a 15 mesi La vicenda è riportata dai principali quotidiani locali, che raccontano di come una 23enne di Acireale, madre di 3 figli, si sarebbe resa artefice di numerosi ...

