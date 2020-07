Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Silvestro Montanaro (Di venerdì 10 luglio 2020) Il mondo del giornalismo subisce un grave Lutto. Se ne va a 66 anni Silvestro Montanaro, noto giornalista d’inchiesta che spiegò a Salvini la vigliaccheria Il giornalismo italiano piange la scomparsa di Silvestro Montanaro, noto giornalista d’inchiesta che ci lascia all’età di 66 anni. I funerali verranno celebrati sabato mattina nella chiesa San Carlo Borromeo di Napoli. Nato a Sora, in provincia di Frosinone, il giornalista era ormai stato adottato da anni dalla città di Caserta. Tantissimi i suoi lavori d’inchiesta sulla mafia, la camorra e gli intrecci con politica ed economia. Sul suo campo, ovvero l’inchiesta, scrisse anche tre libri. Negli ultimi anni ha lavorato anche con la Rai girando un ... Leggi su bloglive

