L’ultima crisi isterica di Conte, c’era una volta Full Metal Jacket (Di venerdì 10 luglio 2020) La parodia di Full Metal Conte è online dal 2013, il diritto all’oblio è un’illusione. Ma erano altri tempi, “purtav ‘o cappiell”, come diceva quello in Così parlò Bellavista. In testa aveva altro, Antonio Conte. La Juve. Ma la narrazione che se ne faceva – e, si badi, 7 anni fa la “narrazione” non era un concetto centrale come adesso, la chiamavano ancora “immagine”, preistoria – era la stessa. Il sergente Hartman del calcio europeo. L’irresistibile condottiero che va a scadenza come uno yogurt, dopo un paio di stagioni, per saturazione dai sottoposti. Un pre-Gattuso meno dolce, volendo attualizzare. E’ una vecchia storia, quella dell’uomo forte al comando, c’è ancora qualcuno che ci crede. ... Leggi su ilnapolista

napolista : L’ultima crisi isterica di Conte, c’era una volta Full Metal Jacket Il battibecco con Juric e l’Inter in crisi: di… - VedoviGian : RT @praesidivm: Le ultime previsioni della #CommissioneUE sugli effetti del #Covid19 sul #PIL2020 lasciano presagire un futuro disastroso p… - GroaneL : RT @praesidivm: Le ultime previsioni della #CommissioneUE sugli effetti del #Covid19 sul #PIL2020 lasciano presagire un futuro disastroso p… - CristianBorghet : RT @praesidivm: Le ultime previsioni della #CommissioneUE sugli effetti del #Covid19 sul #PIL2020 lasciano presagire un futuro disastroso p… - DiplomaziaTW : 'Ma anche l'ultima gaffe per una maggioranza in crisi di nervi. Non si capisce più chi decide che cosa. Il premier… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima crisi Boschi: “La revoca aprirebbe un contenzioso miliardario e il governo rischia la crisi” La Repubblica