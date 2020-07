Lucca Comics 2020 si farà: tutti i dettagli sulla edizione nell’era del covid (Di venerdì 10 luglio 2020) Lucca Comics 2020 si farà e sarà un’edizione particolare che arriva dopo la terribile pandemia del Coronavirus. Buona notizia per tutti gli appassionati di fumetti, visto che l’atteso Lucca Comics si farà anche in questo particolare 2020. Sarà un’edizione tutta da vivere e diversa dalla altre, anche a causa della pandemia del Coronavirus scoppiata in … L'articolo Lucca Comics 2020 si farà: tutti i dettagli sulla edizione nell’era del covid NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : Lucca Comics & Games, l'edizione 2020 si farà: dal 29 ottobre al 1 novembre - _Pimple_ : Se andate a Lucca Comics siete dei pazzi. Ma siete dei pazzi anche ad organizzarlo in città. Io sono sgomenta. E l… - Cristian_Gi_LI : RT @LuccaCandG: Abbiamo atteso, osservato, pensato e lavorato tantissimo, ora siamo pronti a rimetterci in gioco. Dal 29 ottobre al 1 novem… - OldManAries : RT @polonerdpod: È notizia di oggi che #luccacomics2020 si farà. Qui le prime informazioni arrivate. #luccacomics #lcg2020 - polonerdpod : È notizia di oggi che #luccacomics2020 si farà. Qui le prime informazioni arrivate. #luccacomics #lcg2020 -