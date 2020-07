L'orsa JJ4, per ora, non sarà abbattuta. Il Tar ha accolto il ricorso (Di venerdì 10 luglio 2020) Animalisti e ambientalisti possono tirare un sospiro di sollievo: almeno per il momento l'orsa JJ4 , che qualcuno ha ribattezzato Gaia, non sarà abbattuta , come voleva l'ordinanza del presidente ... Leggi su quotidiano

