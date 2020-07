L’orsa del Trentino per ora è salva, accolto dal Tar il ricorso degli animalisti (Di venerdì 10 luglio 2020) L’orsa del Trentino per ora è salva, accolto dal Tar il ricorso degli animalisti Dopo settimane di battaglie per salvare l’orsa del Trentino dall’abbattimento, gli animalisti possono esultare per una prima ma importante conquista. Il Tar di Trento infatti ha accolto, parzialmente, il ricorso presentato dalle associazioni (Lav, Wwf, Lac, Lipu e Lndc) contro l’ordinanza di abbattimento dell’orsa JJ4, firmata dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. Il tutto, lo ricordiamo, era partito dopo che l’animale aveva aggredito due persone, padre e figlio, sul monte Peller, in Trentino. Sospesa, quindi, fino al 30 luglio ... Leggi su tpi

GassmanGassmann : Sospesa in Trentino l’ordinanza per la cattura e l’abbattimento dell’orsa !!! Il tribunale accoglie il ricorso!!! U… - SergioCosta_min : L'orsa #Gaia è minacciata dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di #Trento. Ieri sera, dopo una ri… - Michele20187778 : RT @SergioCosta_min: L'orsa #Gaia è minacciata dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di #Trento. Ieri sera, dopo una rispo… - ScarletNimue : RT @GassmanGassmann: Sospesa in Trentino l’ordinanza per la cattura e l’abbattimento dell’orsa !!! Il tribunale accoglie il ricorso!!! Una… - ninnitarantino : RT @WWFitalia: ??Grandi notizie dal Trentino. Il TAR ha accolto il ricorso del @WWFitalia e di altre associazioni e ha sospeso l'ordinanza… -

Ultime Notizie dalla rete : L’orsa del Il padre del programma di ripopolamento: “Vi racconto l’orsa JJ4. È buona e va perdonata” La Repubblica