Lombardia, riaprono le discoteche (ma solo all’aperto). Via libera anche agli sport di squadra e di contatto: ecco le nuove regole (Di venerdì 10 luglio 2020) Sabato sera in discoteca e domenica pomeriggio partita a calcetto: oggi infatti in Lombardia riaprono discoteche e sale da ballo, come previsto nell’ordinanza del 29 giugno, ma solo negli spazi all’aperto. La nuova ordinanza del governatore Fontana conferma anche che da domani, 11 luglio, saranno nuovamente autorizzati gli sport di squadra, di contatto e individuali, “solo in assenza di sintomi”. Con delle regole: “all’accesso della struttura”, verrà misurata la temperatura, che non dovrà essere superiore a 37.5 e non si potrà più condividere la borraccia. “La misura – dice l’ordinanza – potrà essere rimodulata in ... Leggi su ilfattoquotidiano

