Lo Scaffale dei Libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti da Gli schifosi a Le gratitudini

Sgomberate la scrivania da oggetti e Libri inutili. Perché dovete far atterrare un'astronave aliena come Gli schifosi di Santiago Lorenzo (Blackie Edizioni). "Con la sua povertà autoapprovvigionata avrebbe comprato tempo, perché passava momenti molto più belli al mercato delle ore che a quello della frutta e verdura. Gli offriva un prodotto migliore". L'acquirente del tempo si chiama Manuel ed è un ragazzo sveglio, piccoletto e cocciuto, uno che si sbatte a cercare lavoretti (sottopagati) fin da quando ha 11 anni. Trascurato dai genitori, per campare è costretto ad un precariato realista ed indecente. Tutto bene, anzi male, fino a quando va pure peggio. Dal tugurio strapagato dove vive in affitto, Manuel sta uscendo dal portone e rocambolescamente per difendersi è costretto a ...

“Mario Calabresi mi ha chiesto di scrivere per la sua newsletter Altre Storie il racconto del trasloco della biblioteca di famiglia – dice il direttore dell’ANSA, Luigi Contu -. Ho accettato volentier ...

Ladro scoperto al supermarket aggredisce 3 persone, arrestato dai carabinieri

Castel di Sangro, 10 luglio– La scorsa notte i Carabinieri di Castel di Sangro hanno arrestato un senegalese di 22 anni per il reato di rapina impropria e lesioni personali. L’uomo, con regolare perme ...

