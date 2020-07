Livorno-Cremonese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Livorno-Cremonese sarà visibile oggi in tv? Ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. Scontro salvezza che vale soltanto per gli ospiti, visto che i labronici, mestamente ultimi, non potranno in alcun modo evitare la retrocessione, ma scenderanno in campo solo per rimandarla. Lombardi che dunque vorranno provare a portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 10 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

