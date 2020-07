«Little Voice»: la nuova serie di Apple Tv Plus, tra musica e ansia da palcoscenico (Di venerdì 10 luglio 2020) Credere in sé stessi, sconfiggere i propri demoni, trovare il coraggio di salire su un palco e tirare fuori la voce. È quello che cerca di fare Bess che, nonostante le buone intenzioni e la voglia di dimostrare quanto valga al pubblico sonnacchioso di un locale newyorkese, tentenna, si blocca, e preferisce ripiegare su una cover piuttosto che proporre un brano scritto di suo pugno. Il bello di Little Voice, la nuova serie in arrivo su Apple Tv Plus il 10 luglio e prodotta, tra gli altri, da JJ Abrams, creatore di Lost e regista dell’ultima trilogia di Star Wars, è dimostrare come le favole non sempre si realizzano con uno schiocco di dita, con l’impianto fin troppo semplicistico che certe commedie mettono in scena. «Una cosa che Bess desidera ardentemente, e per cui io stessa continuo a lottare ogni giorno, è superare la paura del fallimento e riuscire a essere quanto più autentica possibile. Ogni fallimento ci porta a intraprendere un percorso e a maturare: amare noi stessi durante questo processo è la cosa più importante da tenere a mente» ci spiega Brittany O’Grady, l’attrice che presta il volto e la voce alla protagonista, in collegamento sulla piattaforma digitale Webex. https://www.youtube.com/watch?v=lL0CxAAsUuE Leggi su vanityfair

I cataloghi delle piattaforme di streaming si arricchiscono in questi giorni di nuove serie tv da guardare. Il weekend del 10 luglio offre le opzioni più disparate a partire da Netflix, sulla quale è ...

