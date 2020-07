Lista ambientalista: tutti i nomi ‘al voto’ sulla spiaggia di Napoli Est (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono dati appuntamento a martedì 14 luglio sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio. Qui con il rumore conciliante delle onde del mare troveranno la sintesi, annunciando presidente e candidati alle prossime regionali. Rush finale per la Lista ambientaLista e di sinistra che vede in prima linea Stop Biocidio, Insurgencia, movimenti e comitati. Oltre a Sinistra italiana, Rifondazione e Comunisti italiani. Ieri la riunione con deMa, mentre oggi continuano a tambur battente le telefonate e gli incontri. La decisione concordata è quella di arrivare a martedì con una rosa di nomi proposti da ciascuna forza in campo. nomi che sul litorale di Napoli Est saranno sottoposti al vaglio ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Lista ambientalista Lista ambientalista: tutti i nomi 'al voto' sulla spiaggia di Napoli Est anteprima24.it "Non sappiamo nemmeno chi siamo". Nella lista a sinistra per ora c'è solo Scapato. Verdi seccati: "Falsa partenza"

L'alleanza tra socialisti (Psi), Verdi e Sinistra Italiana sembra già scricchiolare in provincia di Foggia. L'aggregazione che si presenta alle elezioni regionali con il simbolo di Puglia Solidale e V ...

Calendario venatorio 2020-2021 delle Marche, le richieste esagerate di animalisti e ambientalisti

Il calendario venatorio 2020-2021 delle Marche approda oggi in seconda commissione dove verranno esaminate le richieste di modifica avanzate dalle associazioni animaliste e ambientaliste. Enpa, Ente Z ...

L'alleanza tra socialisti (Psi), Verdi e Sinistra Italiana sembra già scricchiolare in provincia di Foggia. L'aggregazione che si presenta alle elezioni regionali con il simbolo di Puglia Solidale e V ...Il calendario venatorio 2020-2021 delle Marche approda oggi in seconda commissione dove verranno esaminate le richieste di modifica avanzate dalle associazioni animaliste e ambientaliste. Enpa, Ente Z ...