Linguine al pesce sparar: un primo delicato e saporito! La ricetta (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Linguine al pesce spada sono un primo piatto delicato e saporito. Un piatto appetitoso grazie alla qualità degli ingredienti. La ricetta delle Linguine al pesce spada Le Linguine al pesce spada sono un piatto delicato e ricco di gusto grazie alla qualità degli ingredienti: il pesce con i pomodorini freschi creano il connubio perfetto! Un piatto ideale da preparare quando si ha poco tempo a disposizione senza rinunciare al gusto. Vediamo insieme la ricetta delle Linguine al pesce spada Ingredienti 350 gr Linguine 1 spicchio aglio 320 gr pesce spada 5o gr olive nere 250 gr pomodorini ... Leggi su bloglive

