L’indice di contagio RT sopra 1 in Piemonte (Di venerdì 10 luglio 2020) Oggi verranno ufficialmente comunicati gli indici di contagio nelle regioni italiane. Ma La Stampa anticipa che in Piemonte RT è arrivato sopra l’1. L’indice di contagio RT è uno degli indicatori utilizzati per misurare la velocità di diffusione di un’epidemia. In particolare, l’indice Rt – calcolato in una popolazione “non completamente suscettibile” (cioè già venuta a contatto con un virus, in questo caso il Covid) – rappresenta il numero di infezioni secondarie, ovvero il numero di nuovi infetti generati da coloro che risultavano positivi in un periodo di tempo precedente. Mercoledì in Piemonte è arrivato a 0,97 e ieri (ultimo report del Ministero) a ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Veneto, l’indice Rt risale a 1,67. Zaia: «Da lunedì regole più dure. Ricoveri coatti per chi rifiuta cure» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Veneto risale l'indice di contagio. @zaiapresidente : 'Regole più dure, ricovero coatto per chi… - Corriere : Veneto, l’indice Rt risale a 1,67. Zaia: «Da lunedì regole più dure. Ricoveri coatti ... - StampaTorino : Coronavirus, sale l’indice di contagio. “Coda dell’epidemia, ma rischi bassi” - LaStampa : L’aumento del valore Rt fa discutere gli esperti: «In prevalenza sono asintomatici». -

