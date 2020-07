Liga 2019/2020: il Real Madrid non sbaglia con l’Alaves, +4 sul Barcellona (Di sabato 11 luglio 2020) Il Real Madrid prosegue la sua gara di testa e si avvicina al trentaquattresimo titolo di campione di Spagna. A tre giornate dal termine della Liga restano quattro i punti di vantaggio sul Barcellona grazie al 2-0 rifilato all’Alaves, invischiato invece nella lotta per non retrocedere e con il Maiorca terzultimo a sole tre lunghezze di distanza. Terzo rigore consecutivo per il Real Madrid, Benzema sostituisce dal dischetto lo squalificato Ramos e non sbaglia all’11’. Il francese serve poi l’assist del raddoppio ad Asensio al 51’ e gli uomini di Zidane possono permettersi di gestire sino al triplice fischio, mantenendo la porta inviolata per la quinta partita di fila. Leggi su sportface

Highlights e gol Real Sociedad-Granada 2-3 : Liga 2019/2020 (VIDEO) Il video delle azioni salienti di Real Sociedad-Granada , sfida valida per la trentacinquesima giornata della Liga 2019 / 2020 e terminata sul punteggio di 2-3 in favore degli ospiti. Le reti siglate da Puertas, Soldado e Duarte hanno ...

Il video delle azioni salienti di , sfida valida per la trentacinquesima giornata della / e terminata sul punteggio di 2-3 in favore degli ospiti. Le reti siglate da Puertas, Soldado e Duarte hanno ... Formazioni Liga 35a giornata 2019/2020 Probabili Formazioni La Liga 35a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi ...

Probabili La 35a . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi ... Highlights e gol Maiorca-Levante 2-0 - Liga 2019/2020 (VIDEO) Il video degli Highlights e dei gol di Maiorca-Levante 2-0, match valido per la trentacinquesima giornata di Liga 2019/2020. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per gli isolani, che conquistano tre punti di vitale importanza e si portano a -4 ...

sportface2016 : Il #RealMadrid batte l'#Alaves e resta a +4 - zazoomblog : Formazioni Liga 35a giornata 2019-2020 - #Formazioni #giornata #2019-2020 - infobetting : Formazioni Liga 35a giornata 2019/2020 - Fantacalciok : Classifica marcatori Premier Liga russa – stagione 2019/2020 - Calciodiretta24 : Classifica marcatori Premier Liga russa – stagione 2019/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2019 Liga 2019/2020: la REAL SOCIEDAD cade in casa, trionfo GRANADA Sportface.it Liga 2019/2020: il Real Madrid non sbaglia con l’Alaves, +4 sul Barcellona

Il Real Madrid prosegue la sua gara di testa e si avvicina al trentaquattresimo titolo di campione di Spagna. A tre giornate dal termine della Liga restano quattro i punti di vantaggio sul Barcellona ...

Liga 2019/2020: la Real Sociedad cade in casa, trionfo del Granada

Svizzera, tutti i tesserati dello Zurigo in quarantena: rinviati i match con Sion e Basilea ...

Il Real Madrid prosegue la sua gara di testa e si avvicina al trentaquattresimo titolo di campione di Spagna. A tre giornate dal termine della Liga restano quattro i punti di vantaggio sul Barcellona ...Svizzera, tutti i tesserati dello Zurigo in quarantena: rinviati i match con Sion e Basilea ...