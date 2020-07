L'ex giudice Francesco Bellomo torna agli arresti domiciliari (Di venerdì 10 luglio 2020) Francesco Bellomo deve tornare agli arresti domiciliari. È la decisione del Tribunale del Riesame di Bari sull'ex giudice del Consiglio di Stato. Bellomo era stato implicato nella vicenda di presunti casi di maltrattamento su quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della Scuola di Formazione da lui diretta. Per l'accusa, l’ex giudice imponeva loro dress code e codici di comportamento, e avrebbe persino tentato una estorsione nei confronti di un'altra ex corsista costringendola a lasciare il lavoro in una emittente locale. Bellomo risponde anche di calunnia e minaccia nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, all'epoca vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia ... Leggi su tg24.sky

Noovyis : (Francesco Bellomo, l’ex giudice che imponeva il “dress code” alle sue allieve torna agli arresti domiciliari: la d… - SkyTG24 : L'ex giudice Francesco Bellomo torna agli arresti domiciliari - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Dress code borsiste, l'ex giudice Francesco Bellomo torna agli arresti [aggiornamento delle 09:58] - FilippoCarmigna : Dress code borsiste, l'ex giudice Francesco Bellomo torna agli arresti - repubblica : Dress code borsiste, l'ex giudice Francesco Bellomo torna agli arresti -