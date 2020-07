Lega Pro, fissati gli adempimenti e i costi per l’iscrizione al campionato di Serie C 2020/21 (Di venerdì 10 luglio 2020) Per ottenere l’ammissione al campionato Serie C ogni società sportiva professionistica, in possesso del necessario titolo sportivo, deve ottemperare alle disposizioni - afferenti criteri Legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi ed organizzativi - previste dalla F.I.G.C. per il rilascio della Licenza Nazionale relativa alla stagione sportiva 2020/2021.Anche per la stagione 2020/2021 il Sistema Licenze Nazionali adottato dalla F.I.G.C. è particolarmente rigoroso quanto agli adempimenti richiesti per l’ammissione e quanto alle scadenze ivi indicate; la F.I.G.C. ha più volte evidenziato come l’inosservanza del termine perentorio del 5 Agosto 2020.PER LEGGERE IL DISPOSITIVO CLICCA QUI ... Leggi su itasportpress

MattiaAndreoli3 : @LeonardoMizzi @LGramellini Rugani non è al livello di un giocatore di lega pro, dico sul serio. - ItaSportPress : Lega Pro, fissati gli adempimenti e i costi per l'iscrizione al campionato di Serie C 2020/21 -… - OnlineSportsRT : Lega Pro: sorteggi Playoff, c'è Carrarese-Juve U.23 - ilnapolionline : Lega Pro: sorteggi Playoff, il Bari di De Laurentiis contro la Ternana - - infoitsport : LEGA PRO: la Juve U23 elimina il Padova e sogna la B -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro Play off Lega Pro, la Ternana gioca a Bari Corriere dell'Umbria Play Off Serie C, secondo turno: Reggio Audace-Potenza e Bari-Ternana

Si è svolto questa mattina a Firenze, nella sede della Lega Pro, il sorteggio per il secondo turno della fase nazionale dei play off in programma lunedì 13 luglio. Questi gli accoppiamenti: Reggio Aud ...

Gagliardi (Cambiamo): "Risorse dei Comuni anche per spese di investimenti"

Fuori provincia - "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione del nostro ordine del giorno al dl Rilancio volto a chiarire che l'utilizzo delle risorse straordinarie per i comuni colpiti dal Covid è ...

Si è svolto questa mattina a Firenze, nella sede della Lega Pro, il sorteggio per il secondo turno della fase nazionale dei play off in programma lunedì 13 luglio. Questi gli accoppiamenti: Reggio Aud ...Fuori provincia - "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione del nostro ordine del giorno al dl Rilancio volto a chiarire che l'utilizzo delle risorse straordinarie per i comuni colpiti dal Covid è ...