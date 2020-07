Le pagelle del Benevento – Sau si prende la doppia cifra, Hetemaj combattivo (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Finisce in parità la sfida tra i giallorossi e il Venezia, ancora in piena corsa per la salvezza. Al gol di Montalto fa seguito la replica di Sau. Le pagelle dei giallorossi. Montipò 6: Non può nulla sulla conclusione vincente di Montalto, ma è attento sulle conclusioni di Longo e Capello, oltre che nelle consuete uscite. Maggio 6,5: Due ottime diagonali, ci prova anche dalla distanza nel primo tempo ma Lezzerini respinge. Preciso al cross ma i compagni non ne approfittano. Tuia 6,5: Attento in ogni circostanza, bravo a metterci il fisico quando occorre facendo subito ripartire l’azione. Barba 6,5: Nel complesso molto bene, l’unica macchia è un regalo in disimpegno a Longo al quarto d’ora della prima frazione. Letizia 6,5: Molto meglio nel ... Leggi su anteprima24

