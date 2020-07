Le nuove uscite della musica rap di oggi, venerdì 10 luglio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuova musica nel mondo del rap anche questo venerdì. Tante uscite in Italia e negli Stati Uniti. Terminata l’attesa per Juice WRLD Appuntamento fisso per gli amanti del genere che domina le classifiche, non soltanto negli Stati Uniti -luogo che ha dato i natali alla cultura HIP-HOP– ma anche in Europa. Sebbene sia spesso criticato dai meno giovani per i suoi contenuti, il rap continua ad essere uno strumento di denuncia sociale, una valvola di sfogo, nonostante negli ultimi tempi si sia diffusa una nuova “wave” che ne fa un mero strumento di guadagno svuotandolo del suo significato. Le uscite di venerdì 10 luglio Tante pubblicazioni per l’Italia. Collaborazione internazionale per Mahmood e Sfera Ebbasta che rilasciano “Dorado” ft Feid. Fuori anche “Take ... Leggi su zon

_melacton__ : Stavo pensando che in fatto di nuove uscite nella musica pop in italia io sono ferma a sanremo lol - amorosoal : Nonostante le nuove uscite @AmorosoOF è sempre in alto in tutte le classifiche ?????? Orgoglio vero, 11 anni di cresci… - IlTempoLibero1 : @Mahmood_Music , @lucacarboni , @levantecanta e tanti altri tra le nuove uscite discografiche di questa settimana.… - Zalasara2 : Parliamo delle nuove uscite. Mahmood per me ci sta sí, anche se siamo sotto al livello delle sue ultime canzoni for… - Annissima96 : RT @SpettacoloNews1: Pesca musicale del venerdì: le nuove uscite della settimana #8 - -

Ultime Notizie dalla rete : nuove uscite CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (10 Luglio) New Music Friday Newsic Cerciello, la madre a Elder intercettata in carcere: «Fai come Amanda Knox»

L’imbeccata è diretta: «Sai di questa Amanda Knox? Ha scritto un libro con un contratto di pubblicazione da quattro milioni di dollari». E' il cinque settembre del 2019. E Leah Elder incontra per la p ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

L’imbeccata è diretta: «Sai di questa Amanda Knox? Ha scritto un libro con un contratto di pubblicazione da quattro milioni di dollari». E' il cinque settembre del 2019. E Leah Elder incontra per la p ...Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...